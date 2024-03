La scultura nella fotografia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 8 marzo 2024) È un’immagine inaspettata e originale quella con cui l’obiettivo di Luigi Spina ritrae le opere del CanovaGypsoteca di Possagno. In quei gessi - celebri per la bellezza e un rigore che a volte può apparire distaccato - gli scatti contemporanei esaltano espressioni e tensioni. E danno una vera, inedita interpretazione critica. Luigi Spina è arrivato al compimento della sua impresa: fotografare in quattro tempi, e pubblicare in quattro libri, le sculture di CanovaGypsoteca di Possagno. Il suo obiettivo non è un catalogo e neppure una serie di rigorose e fedeli immagini, con una luce artificiale identica, per restituire la integrità dell’opera e dello sguardo di Canova, ma, nelle diverse luci del giorno efisicità del luogo, sentirne il respiro e la vita. Spina coglie questa umana dolcezza che è nelle attitudini dei ...