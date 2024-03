La scrittrice | Dai salari ai contratti La protesta deve unire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) ’Lo Statuto delle lavoratrici’ (Bompiani) è il ponderoso volume scritto dalla giornalista Irene Soave, necessario e molto documentato per capire la situazione del lavoro femminile partendo da una pietra miliare: lo Statuto del 1970, il primo a regolare la "libertà e dignità dei lavoratori". Perché e per cosa nasce questo libro? "Mi appassiona molto lo studio dei sentimenti collettivi e quello che mi sembra attualmente più diffuso è la disaffezione al lavoro". Che si manifesta come? "Delusione, frustrazione, malinconia, mortificazione per lavori ingrati e sotto pagati". Parlando di "lavoratrici", quali i problemi? "Le donne sono mediamente pagate il 18% in meno degli uomini a parità di impiego, grado e anzianità nel settore privato e che per loro la conciliazione è più dura. Il problema femminile è grave". Un libro per le donne? "Più che le destinatarie, le donne ...