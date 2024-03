La Roma cala il poker Le pagelle dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Laschianta il Brighton con un sonoro 4-0, quattro marcatori differenti e un clean sheet da attribuire anche agli interventi di Svilar. Unache ne fa due per tempo, e che crea per tutta la partita, gestendo le forze per tutto il corso del match. Si soffre qualcosina ma per tratti brevi e saltuari. Il match di andata vede iassoluti protagonisti, con l’obbligo però di tenere per prima cosa la testa al campionato e poi al ritorno, nel calcio nulla è mai certo. Vediamo nel dettaglio i voti dei calciatori della: Svilar 6,5 – Attento e concentrato, porta una rete inviolata a casa e fondamentale in due parate nel corso del match Celik 6,5 – Un giocatore rinato, inizialmente soffre la velocità di Adingra ma poco dopo prende le misure e diviene fondamentale sia in fase offensiva che difensiva. ...