La rivolta dei carcerati Tre condanne in abbreviato e 68 rinvii a giudizio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sessantotto, tre sentenze di condanna, cinque assoluzioni. Ieri il gidice per le indagini preliminari di Pavia Guglielmo Leo si è espresso sulle posizioni dei soggetti accusati dei disordini attuati nella casa circondariale di Torre del Gallo nel marzo 2020. L’udienza preliminare, dato il gran numero di persone coinvolte, si è svolta alla Sala dell’Annunciata e non a Palazzo di Giustizia. Il reato contestato agli indagati è devastazione e saccheggio, per alcuni sussiste anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica della Procura, non accogliendo le richieste di riqualificazione dei fatti nel reato di danneggiamento che nelle scorse udienze erano state avanzate dalle difese di alcuni degli indagati. Oltre a disporre il rinvio aper chi ...