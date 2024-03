La rivelazione di Dagospia | Belloni capo degli 007 sarà la “sherpa” per il G7

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) La scelta ha pochi precedenti (o probabilmente nessuno). L’attuale direttrice del Dis, ovverodei servizi segreti italiani, Elisabettaè stata nominata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Rappresentante per la Presidenza italiana del G7. La notizia, riferita dama che Open ha verificato, cambia la geografia diplomatica dei prossimi mesi, visto che quello che in gergo viene chiamato “” è un ruolo delicato di rapporto con gli altri membri del G7, nell’anno della presidenza italiana. L’attuale incaricato, l’ambasciatore Luca Ferrari, non sarebbe stato apprezzato nella gestione dell’ultima trasferta negli Stati uniti e in Canada della premier. E visto che quello per il G7 è un incarico altamente fiduciario, Giorgia Meloni avrebbe deciso di cambiare in corsa....