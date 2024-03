La Rai assolve Report | schiaffo a Meloni & La Russa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Rai più filo-governativa della storia della lottizzazione Tv costretta a sconfessare il (suo) governo e a difendere l’odiatissima trasmissione. Il teatrino del paradosso è andato in scena ieri, in Commissione di vigilanza Rai, dove i vertici di viale Mazzini erano chiamati a rispondere da Fratelli d’Italia sulle due puntate del programma di Sigfrido Ranucci che avevano avuto come tema il papà di Giorgia e Arianna(Franco, accusato di essere un uomo del boss Michele Senese) e la stirpe dei La. Per FdIavrebbero utilizzato pentiti screditati. Una bugia anche per i verticiani di Viale Mazzini Secondo i 12 componenti di Fratelli d’Italia della Commissione – ma sarebbe più esatto dire: secondo la premier, la sorella della premier e l’attuale presidente del Senato – ...