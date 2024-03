La Promessa | anticipazioni 11 marzo | Lope vuole far rimandare le nozze a Salvador e Maria

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 8 marzo 2024) La11prenderà una decisione sull’amicoe l’amata, che stanno per sposarsi. I due saranno d’accordo? La11: il consiglio diSappiamo chehanno finalmente deciso di convolare a, ma abbiamo raccontato che il giovane non si è ancora ripreso dallo shock della guerra ed abusa di antidolorifici.se ne accorge e gli suggerisce di aspettare ad unirsi in matrimonio con la Fernandez, anche per il bene di lei. Parlerà pure con la ragazza. Siamo ansiosi di sapere cosa accadrà e se ci saranno altri personaggi nella puntata di lunedì de “La ...