La produzione industriale oltre le stime in Germania (+1%)

(Di venerdì 8 marzo 2024) Latedesca è salita dell'1% in gennaio. Il dato è superiore alledello 0,5% e si confronta con il calo del 2% di dicembre. Su base annua si è invece registrato un calo del 5,5% a fronte del precedente ribasso del 3,3%. In calo del 4,4% su base annua i prezzi alla, a fronte del -6,6% previsto e del -5,1% di dicembre, mentre su base mensile il rialzo dello 0,2% ha superato ledello 0,1% e si confronta con un precedente calo dello 0,8%.

Borse oggi in diretta | Europa attesa positiva in scia alla seduta da record a Wall Street: L’euro è stabile a 1,09 dollari post Bce e in attesa dei non farm payroll a febbraio degli Stati Uniti (precedente: 353.000 unità; consenso: 188.000) e del tasso di disoccupazione a febbraio. Il Btp 1 ...milanofinanza

"Marmo, basta attacchi ideologici" "Siamo il 30 per cento dell’economia": Il presidente degli industriali Matteo Venturi respinge le accuse della Cgil e ricorda i 960 milioni di produzione "La filiera corta regge per i marmi pregiati, ma per gli altri risente dell’alto cost ...lanazione