La probabile formazione del Barcellona oggi contro il Maiorca | partita della Liga EA Sports

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 8 marzo 2024) 2024-03-08 10:04:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie Apervenuta in redazione: Elricevi stasera a Montjuc la visita dinellacorrispondente alla giornata 28 del La Lega. I Culs aspirano a firmare una vittoria che li collochi, almeno momentaneamente, al secondo posto in classifica. Ma Xavi Dovrà ricostruire gli undici a causa del gran numero di vittime che ha. Il tecnico Terrassa non può contare sui feriti Ferran Torres, Gavi, Balde, Pedre e Frenkie de Jongné con i sanzionati Ronald Araujo. Javier Aguirre, dal canto suo, ha le assenze di Maffeo e Valjent a causa di malattia e Mascarell a causa dell’accumulo di cartone. Probabili formazioni di...