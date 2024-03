La paradossale difesa di Jorit dopo l' elogio a Putin | E allora il bacio tra Meloni e Biden?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Le foto deldicono Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con. E invece la propaganda di guerra ci ha fatto credere che da una parte ci siano i buoni (Occidente) e dall'altra i cattivi (Russia, in futuro anche la Cina?)". Sono parole scritte su una storia Instagram dallo street artist, nome d'arte di Ciro Cerullo, per rispondere alle polemiche sollevate dal suo abbraccio con. Due giorni fa, al Forum internazionale della gioventù a Mosca,ha chiesto una foto al presidente russo, dicendo: "Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano". Ma la toppa è peggio del buco. In una sola frase il trentenne ha infatti messo sullo stesso piano il presidente americanoe quello ...