LA NUOVA RETE 4? “UNA DELLE POCHE RETI CHE RESTI IN CONTINUA EVOLUZIONE”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lunedì debutterà il nuovo daytime di4. Federica Panicucci si dividerà con Canale 5, la new entry Roberto Poletti, soap quasi tutte in replica mentre, come avviene da anni, access e prime time saranno in mano ai talk politici e a Quarto Grado. Il Giornale, con un lungo editoriale di unasue firme più note, Paolo Giordano, promuove il restyling della cenerentola dei canali generalisti Mediaset. “Insomma Federica Panicucci rilancia. Non soltanto Mattino 5 ma pure Mattino 4, che parte da lunedì 11 alle 10.55 su4. Una vera sfida su di unache non è abituata alle dirette mattutine ma che, se ci pensate bene, è ormai il terreno ideale nell’universo Mediaset per fare informazione”. E così la Panicucci saluterà ogni mattina il pubblico di Canale 5 e pochi minuti dopo la vedremo su...