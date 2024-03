La mulattiera dell' amore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Ho costruito unaper te!”. Ecco il testo del bigliettino sul tergicristallo, che la mia fidanzata ha trovato ieri. Forse uno spasimante? Senz’altro! Mi chiedo: ma questa presunta, l’avrà costruita sul serio? Non sarà una vanteria d’uomo innamorato? E nel caso: dov’è? Nel Parco Adda Sud. Vale di più, essendo un vincolo paesaggistico. Invece tracciare unaabusiva in un bosco’Appennino, come reato è meno grave. Anzi, aiuti i paesi a non spopolarsi. Inutile dire che la donna s’innamora’uomo che costruisce dove non si può. Se poi dedichi l’abuso edilizio a lei è la volta che impazzisce e ti chiede in sposo. Tu rifiuta! Anzi no! E’ peggio!