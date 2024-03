La lotta alla violenza di genere passa dalla prevenzione | “Saper ascoltare le vittime e agire con rapidità”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dall'inizio del 2024 sono già 25 le donne uccise da uomini in Italia. Nel nostro Paese il problema delladiè diffuso in modo capillare ed è radicato in ogni contesto. Sull'argomento Fanpage.it ha intervistato il giudice Valerio de Gioia, consigliere della Corte d'Appello di Roma e consulente giuridico della Commissione di inchiesta sul femminicidio, per riflettere su quali sono i problemi di un sistema che spesso rischia di lasciare sole le

Lotta salvezza in Serie A : il calendario e tutti gli scontri diretti fino alla fine del campionato. La Lotta salvezza in Serie A: il calendario di Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone, Verona, Cagliari, Sassuolo e Salernitana e tutti gli scontri diretti fino ... (Leggi)

Putin consolida la sua influenza nell’ex Urss : dal supporto ai separatisti di Transnistria e Gagauzia alla lotta contro le ong in Asia. L’Unione Sovietica si è dissolta ormai da più di tre decenni, ma quanto succede in Russia ha ancora un forte impatto lungo tutto l’arco di quello che un tempo ... (Leggi)

Che sia un 8 marzo di lotta - non di celebrazione. Soprattutto per gli ostacoli alla legge 194. Sono molte e diverse le ricostruzioni per cui si è scelto l’8 marzo per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Quello che è sicuro è ... (Leggi)

Donne e disabilità, 8 Marzo è anche lotta per l'inclusione: Poche partecipano alla vita politica con ruoli attivi ... che rispondano alle loro esigenze specifiche. La lotta per l'uguaglianza e le pari opportunità per le donne con sindrome di Down non riguarda ...tp24

In piazza Saffi c’è il presidio ’Lotto marzo’ e poi ancora mostra, film e concerto. Apertura dedicata anche alla Fumettoteca: Numerose iniziative in occasione della giornata della donna a Cesena: presidio contro le violenze di genere, mostre d'arte, proiezione di film, concerti e racconti di viaggio a sostegno delle donne. U ...ilrestodelcarlino

Pari dignità e opportunità : "Impegnarsi giorno dopo giorno per superare il divario di genere": Non tanto per le molteplici iniziative realizzate quanto per la rete di collaborazione che abbiamo saputo costruire con le amministrazioni locali e con gli attori che, a vario titolo, sul territorio ...lanazione