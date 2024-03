La lista europeista “moderata” è già finita Bonino suona il gong dopo i paletti messi da Calenda E stasera Renzi apre la Leopolda

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 8 marzo 2024) Prima che la– con i suoi annessi di copertura mediatica – apraa Firenze, Emmae Riccardo Magi hanno fischiato la fine delle trattative per la costruzione dellaunitaria per «gli Stati uniti d’Europa» che avrebbe dovuto unire +Europa, Psi, Azione e Italia Viva, oltre a soggetti più piccoli e associazioni. In sintesi, non ci sono le condizioni: «Ringraziamo coloro che hanno dato la disponibilità a partecipare al progetto» di unadi scopo «senza porre condizioni e convocheremo nei prossimi giorni un tavolo di confronto per verificare definitivamente se sia possibile riprendere il lavoro a condizione che vi siano almeno tutti i soggetti dell’area liberaldemocratica Alde-Pde-Renew», ovvero +Europa, Azione, Italia Viva e Psi. E proprio qui sta il punto: Carlo ...