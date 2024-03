La Lega si scusa per le parole del consigliere Piscina sui transessuali | “Linguaggio inaccettabile”

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Chiediamoper ilse qualcuno dovesse essersi offeso dalle sue", ha scritto in una nota il gruppoal Comune di Milano dopo le frasi delfinite nella bufera. "La frase è stata travista"

Frasi di Piscina sui trans. La Lega chiede scusa. Alla fine arrivano le scuse, ma non dal diretto interessato, il segretario milanese e consigliere comunale della Lega Samuele Piscina , che lunedì in ... (ilgiorno)

Frasi di Piscina sui trans. La Lega chiede scusa: Scuse della Lega per le dichiarazioni offensive del consigliere Piscina a Milano. Richiesta di rispetto reciproco e critiche al consigliere del Pd Albiani per mancanza di proposte sulla sicurezza.ilgiorno

Dà a Matteo Salvini del "cretino": espulso: Con 14 voti a favore, quattro contrari e un'astensione, il direttivo della liga veneta ha espulso l'europarlamentare Gianantonio Da Re, per tutti Toni, un istituzione nel Carroccio da 40 anni. Nel par ...today

La Lega scarica il consigliere comunale Samuele Piscina per le sue parole sui transessuali e il «sangue infetto»: La Lega scarica il suo stesso consigliere e segretario cittadino, Samuele Piscina, finito al centro delle polemiche per le frasi contro le persone transessuali. «Chiediamo noi scusa per Piscina se ...milano.corriere