La guerra del grano

(Di venerdì 8 marzo 2024) È un’arma fondamentale nel confronto tra Russia e Occidente. Insieme con l’Ucraina, Mosca riempie i nostri depositi e, in questo caso, non c’è sanzione che tenga. L’effetto, parallelamente all’export energetico, è una vitalità della produzione agricola e un’incredibile resistenza della struttura industriale. L’Unione europea è avvisata. Madame Christine Lagarde non se ne cura, lei non fa la spesa. Eppure da vegetariana, salutista (non beve neppure champagne) dovrebbe sapere che il pane è indispensabile e il suo prezzo è un indicatore essenziale. Le basterebbe rileggere le pagine immortali che Alessandro Manzoni dedica ai tumulti di San Martino per saperlo. Ai piani alti della Bce però l’inflazione si doma con i tassi, non con le messi. Anche Josep Borrell - l’alto commissario per la Politica estera, si fa per dire, dell’Unione europea - non dà peso al: lui si ...