La forza delle donne | la campionessa | «Il tiro a volo mi ha aiutato a combattere il tumore»

«Ministro Lollobrigida - salvi le oche dalla tortura del foie gras» - l'appello delle associazioni per fermare l'alimentazione forzata in Europa. Non importa quale dieta si segua, la produzione di foie gras fa storcere il naso a tutti, anche ai carnivori più convinti. Per realizzare questo paté di ... (gamberorosso)

Viva la Forza delle donne! Da Fondazione Prada è in scena ‘Miranda July : New Society’. A Napoli ‘L’Undicesima Casa’ di Paul Thorel e Madre Natura nel chiostro di Aversa. I am Miranda, Baby. E Fondazione Prada presenta “Miranda July : New Society”, la prima esposizione museale dedicata all’eclettica artista californiana negli ... (ilfattoquotidiano)

Letture, i maestri dello Spirito nell’età contemporanea: Il 30 agosto 2021 papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto sull’eroicità delle virtù di padre Placido, che oggi è venerabile. E continua a parlarci della forza della fede, la luce ...acistampa

Regionali in Abruzzo, centrosinistra e centrodestra a caccia degli ultimi indecisi: Nel centrosinistra si respira aria di entusiasmo per quella che da molti viene vissuta come una rimonta possibile. Luciano D'Amico, il candidato ...notizie.tiscali

L’8 marzo in Sicilia, tutti gli eventi in programma per la festa della donna: L’8 marzo, giornata internazionale della donna, si celebra l’universo femminile. Per la ricorrenza della donna, sono in programma spettacoli teatrali e “passeggiate culturali” per dar voce a storie di ...blogsicilia