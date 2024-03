La Fiorentina passa all' ultimo | Barak sigla il 4-3 al Maccabi Haifa

Lautaro stende la Fiorentina - l’Inter sorpassa la Juve in vetta alla classifica. l’Inter sfrutta la frenata di ieri della Juve ntus, costretta all’1-1 in casa dall’Empoli, vince 1-0 in trasferta contro la Fiorentina nel posticipo domenicale ... (Leggi)

Barak all'ultimo respiro, Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: Grande merito a un Maccabi bravo a sfruttare le lacune difensive degli ospiti. passano appena due minuti e la Fiorentina passa subito in vantaggio, grazie alla rete di Nzola: Kayode crossa in area ...sport.tiscali

Maccabi Haifa-Fiorentina: Seck risponde a Nzola, 1-1 - LIVE: Fiorentina a caccia del passaggio del turno contro il Maccabia Haifa. L'accesso ai quarti di finale di Conference League passa dalla sfida di Budapest, in campo neutro ...msn

Conference League: la Fiorentina batte il Maccabi (4-3): Grande merito a un Maccabi bravo a sfruttare le lacune difensive degli ospiti. passano appena due minuti e la Fiorentina passa subito in vantaggio, grazie alla rete di Nzola: Kayode crossa in area ...gazzettadiparma