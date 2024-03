La favola dell’Atalanta La Dea non è più una provinciale In Europa vola e dà spettacolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) C’era una volta l’Atalanta, quella che sognava l’assaggiata con una triennale toccata e fuga tra il 1987 e il 1991 in unatroppo breve da sembrare irripetibile. Oggi c’è un’Atalanta che viaggia negli stadi del vecchio continente e perde molto raramente sul palcoscenico internazionale. L’ultima sconfitta europea nerazzurra lontano da Bergamo risale all’ottobre 2021, un 3-2 in rimonta all’Old Trafford del Manchester United dopo che la Dea aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0. Le sconfitte esterna precedenti in casa del Real Madrid nel marzo 2021 e sempre a Manchester, ma contro il City, addirittura nell’ottobre 2019. Tre sconfitte in trasferta negli ultimi quattro anni e mezzo, intervallati però da vittorie sui campi di Liverpool, Valencia, Shakthar, Midtjylland, Ajax, Olympiacos, ...