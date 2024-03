La fatica di ricominciare Lui schiacciato da una pressa I salti mortali della compagna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lavoro, poi pausa e corsa a fare le medicazioni al fidanzato, vittima di un incidente in azienda, e poi di nuovo in servizio, spesso saltando il pranzo. È la forza delle donne, in una vita di corse e di sacrifici, come quella di Jessica Montagnese, 22 anni. È ladi Antonino Ferrara, oggi 27enne, ma che di anni ne aveva 25, il 16 febbraio 2022, quando lavorava alla Fondart Fonderia Lega Leggera Lavorazioni Meccaniche a Cantù ed è rimastoda unaa fusione, mentre lavorava a parti di alluminio. Era il secondo lavoro quello per Antonino, lavoratore interinale. Per la maggior parte del tempo lavorava per un’impresa di pulizie su autobus e uffici, ma voleva guadagnare di più, per potersi permettere una casa e una vita con la sua, Jessica Montagnese. "Dopo l’incidente, alle 21 – ...