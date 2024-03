La curiosità Frasi personalizzate scritte sul colletto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il protagonista della jersey è l’animale simbolo del club, il leone. E’ stato declinato in tre versioni tra cui gli utenti potevano scegliere: con texture eleganti e un po’ british in cui veniva replicato decine di volte; o sottolineandone le peculiarità caratteriali con graffi che davano l’idea della voglia di raggiungere l’obiettivo. Infine, la grafica vincitrice: maglia e calzettoni verdi, pantaloncini oro come il volto del felino, ruggente, in primissimo piano. Ogni jersey indossata in campo, inoltre, avrà neluna frase simbolica declinata per ogni ruolo, anche queste scelte dagli utenti: “Le ragnatele le tolgo io” per onorare le gesta atletiche dei portieri, “Non sono bello ma spazzo” identifica la concretezza dei difensori, in “Mettila in banca” c’è tutto l’ego dei mediani, “Mister spegni le luci, oggi illumino io” lo dice il jolly, giocatore capace di ...