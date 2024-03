La Coppa Davis sarà esposta a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 - L’insalatiera più celebre al mondo arriva a. La, vinta per la seconda volta dall'Italia a Malaga,nella nostra città dal 10 al 12 marzo in Palazzo Vecchio, poi al Ctalle Cascine. La Federazione Italiana Tennis e Padel sta organizzando il Trophy Tour della, per celebrare la vittoria di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli e del capitano Filippo Volandri. "Siamo lieti che la prestigiosa ‘insalatiera’ faccia tappa a– ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione –un’occasione unica per mostrare agli appassionati il prestigioso trofeo, uno dei simboli del tennis mondiale con oltre 120 anni ...