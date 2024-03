La commedia umana di Paolo Virzì | tra lacrime e risate | il graffio di un autore unico

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ancora non abbiamo deciso sesia un grande pessimista o un ottimista. Ci sono momenti nei suoi film in cui sembra che i personaggi riescano a trovare una pace a lungo attesa. Poi però ti accorgi che quell’attimo di quiete è appunto solo una frazione di secondo. Come il bagno che Valerio Mastandrea si concede al termine di La prima cosa bella. O il bacio scoccato al vicino di casa dalla Caterina di Caterina va in città. Attimi, appunto, che però pesano quasi quanto una storia. Allora in questo nostro approfondimento vogliamo provare a tracciare la geografiadei film di, splendido (neo) sessantenne del nostro cinema che in trent’anni di carriera ha saputo raccontare i grandi cambiamenti del nostro paese. E soprattutto le piccole trasformazioni di un’umanità alla ricerca di sé stessa. Guardando con ...