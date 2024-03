La Cina promette più soldi per la scienza nel 2024

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lainveste di più nellanelLaaumenta la spesa per lae la tecnologia nonostante la crescita economica rallentata. Il governo prevede di destinare 371 miliardi di yuan (52 miliardi di dollari) nel, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Impegno per la ricerca Il Ministero delle Finanze cinese ha presentato il rapporto al Congresso nazionale del popolo, confermando l’interesse per la ricerca di base con un aumento del 13%. Gli esperti riconoscono l’importanza di sostenere la ricerca e l’impegno del governo. Focus sullaLaha posto latra L'articolo proviene da News Nosh.

Cina : promette misure per incrementare consumi interni nel 2024. Pechino, 06 feb – (Xinhua) – La Cina quest’anno introdurra’ una serie di misure , come lo stimolo all’acquisto di veicoli ed elettrodomestici, per rilanciare i ... (romadailynews)

Cina : promette misure per incrementare consumi interni nel 2024. Pechino, 06 feb – (Xinhua) – La Cina quest’anno introdurra’ una serie di misure , come lo stimolo all’acquisto di veicoli ed elettrodomestici, ... (romadailynews)

Cina e mondo, toni meno cupi. Ma gli Usa sono «inaffidabili»: Cina (Internazionale) Il ministro degli Esteri Wang Yi chiede la piena adesione della Palestina alle Nazioni unite. E ripropone la mediazione di Pechino nel conflitto in Ucraina. Di Lorenzo Lamperti ...ilmanifesto

Guerra, ultime notizie. Joe Biden proporrà di aumentare le tasse a multinazionali e miliardari. La Svezia da oggi fa parte della Nato: Il ministro degli Esteri cinese ha accusato gli Usa di aver escogitato tattiche per reprimere l’ascesa della Cina e ha criticato l’aggiunta di altre aziende cinesi alle sue liste di sanzioni. Il minis ...ilsole24ore

Trump o Biden: perché la Cina “fa il tifo” per The Donald: Un fantomatico Trump bis consentirebbe al Dragone un ampio spazio di manovra in diversi ambiti strategici Donald Trump o Joe Biden: quale potrebbe essere l'opzione migliore per la Cina Le elezioni pr ...ilgiornale