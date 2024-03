La Cina chiama | ma i fondi fuggono L’ultima mossa disperata del Dragone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 8 marzo 2024)i capitali, che non si fidano più della. Ei banchieri, pagati sempre di meno nel nome di quell’apoteosi della morigeratezza costruita da Xi Jinping. Tutti, insomma, giù dalla nave cinese, perché forse la rotta non è così sicura. Quando i lavori dell’Assemblea del popolo volgono al termine, sotto il segno di una crescita fotocopia (Pil al 5% nel 2024, come nel 2023), arriva l’ennesimo colpo di mano nel tentativo di riportare in patria un po’ di fiducia e di denaro. Dopo mesi di fughe precipitose, Pechino ha deciso di eliminare “tutte le sue restrizioni agli investimenti esteri nel settore manifatturiero” preparandosi “ad aprire ai servizi di telecomunicazioni a valore aggiunto”, come i data center Internet. L’annuncio è arrivato da Jin Zhuanglong, ministro dell’Industria e dell’IT, proprio durante i lavori annuali ...