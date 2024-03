La Chimera Nuoto trionfa al primo trofeo “Chiantiswim”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) ARezzo, 8 marzo 2024 – Laal- Memorial Alessandro Ciceri”. Con quindici ori, quattordici argenti e dieci bronzi, la società aretina si è piazzata alposto della classifica della manifestazione di San Casciano in Val di Pesa che ha riunito ventiquattro squadre da tutta la Toscana, fornendo un banco di prova in vista degli ormai prossimi Campionati Regionali Giovanili Invernali. In quest’ottica, il gruppo con ventidue nuotatori e nuotatrici della, accompagnato dal tecnico Adriano Pacifici, ha fornito ottime indicazioni in termini di risultati ottenuti e di prestazioni cronometriche registrate in diverse specialità e diverse categorie. Tra le assolute protagoniste del ...