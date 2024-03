La candidata del Ppe Von der Leyen vuole il bis | Prosperità e sicurezza Ma il partito si spacca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Spitzenkandidat", riecco la parola.di punta, a tre mesi dal voto. All’assise delpopolare europeo, a Bucarest, la commissaria uscente dell’Unione, Ursula von der, ottiene l’investitura per il secondo mandato, senz’altro plausibile in base ai numeri accreditati dai sondaggi. I popolari si portano avanti e rinnovano la fiducia alla 65enne tedesca: 400 voti a favore, 89 contrari, 10 schede nulle. Ma non è tutto oro quel che luccica. Gli 89 voti contrari vanno oltre quelli largamente annunciati dei Républicains francesi (contrari in patria alla rielezione di Emmanuel Macron) e dei popolari sloveni. Austriaci, maltesi e spagnoli franchi tiratori? Di sicuro così tanti "no" sommati ai 92 delegati che non prendono parte all’elezione, e ai 146 che neppure si registrano, restituiscono un’immagine congressuale ...