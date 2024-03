L’8 marzo funziona come coi regali di mer*a | chiediamo diritti ma ci arriva tutt’altro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Vi capita mai di seminare indizi e lanciare segnali per far capire a un partner o familiare che regalo vi aspettate per un’occasione? Ad esempio, durante il giro in libreria dite frasi tipo: “Mi hanno parlato tutti benissimo di questo libro, è un’autrice portoghese… voglio leggerlo da un sacco ma non l’ho ancora preso”; oppure, sempre davanti allo stesso fioraio in centro: “Adoro i tulipani, sono i miei preferiti, è un fiore che sento mio e mi ricorda l’Erasmus in Olanda, uno dei periodi più belli della mia vita”. Poi il giorno del compleanno, quando scartate con entusiasmo il pacchetto, da dietro lo strappo fa capolino la foto in primo piano di Silvio Berlusconi stampata sull’ultimo libro di Bruno Vespa o nel mazzo di fiori che consegna il corriere ci sono solo girasoli. Vi autoconvincete che è il gesto a contare, sorridete e silenziosamente pensate: “Ma perché non ascoltano?”. Ecco, ...