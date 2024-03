L’8 marzo amaro di due lavoratrici | “Lasciate a casa perché in gravidanza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nessun nuovo incarico per loro, e il contratto che era pronto da firmare improvvisamente sparito, già archiviato. Sono statesenza nuove “missioni”, dopo avere comunicato di essere ine dopo avere chiesto un congedo per assistere il figlio affetto da autismo: è accaduto a duein somministrazione alle dipendenze a tempo indeterminato di due diverse agenzie per il lavoro di Bergamo. Entrambe si sono rivolte a NIDIL-CGIL provinciale, dopo essere state “scaricate” da agenzie che agilmente si sono sottratte alle loro responsabilità sociali. “Se pure per questa categoria dii diritti sulla carta esistono, non si riesce mai a rivendicarli pienamente. Le donne in somministrazione sono sempre soggetti ricattabili, e le agenzie ne approfittano” ha denunciato ...