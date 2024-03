Kvara nel mirino di Real Madrid e Barcellona | la reazione di ADL

Kvaratskhelia in gol nelle sue due prime sfide contro la Juventus al Maradona. Il Napoli batte la Juve di Massimiliano Allegri nella gara casalinga al Maradona . Il primo gol della giornata porta la firma di Kvaratskhelia che ritrova il ... (ilnapolista)

Calzona : “Credo nella rimonta! Non rinuncerò mai a Osi e Kvara. Dispiaciuto per il linciaggio mediatico contro Juan Jesus”. Il Napoli di Calzona ‘spacca’ il Sassuolo: le parole di mister Calzona in conferenza stampa al termine del match. Il Napoli conquista una vittoria decisiva ... (napolipiu)