Kvara | Barça e Real in pressing | ADL fissa il prezzo e piazza una mossa a sorpresa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sirene di mercato in casa Napoli: Khvichatskhelia è richiesto in Spagna e in Premier League, la situazione. Novità in casa Napoli: al centro del dibattito c’è Khvichatskhelia. L’ala sinistra georgiana ha finalmente dato segnali di ripresa dopo una prima parte di stagione condita da errori sotto porta decisivi e di un malcontento che era visibile un po’ in tutto lo spogliatoio azzurro. Con l’arrivo di Calzona e già in generale in questo 2024: ha segnato gol importantissimi come la magia valevole tre punti contro l’Hellas Verona, la doppietta contro il Sassuolo e il gol a volo contro la Juventus. Tutte reti fondamentali che rilanciano le ambizioni del georgiano e quelle del pubblico napoletano. Il calciatore ha finora siglato 9 gol e 5 assist in 25 partite di Serie A. Numeri non bassi ma caratterizzati da una certa discontinuità che non ha ...