Klopp ha rivelato cosa farà dopo aver salutato il Liverpool: l’indizio chiaro sul suo futuro: Con il sorriso sulle labbra, tra una battuta e l'altra, Klopp ha lasciato un importante indizio su cosa farà dopo aver chiuso la sua avventura con il ...fanpage

Klopp infiamma il mercato delle..tv: sarà commentatore per Euro 2024: Jürgen Klopp lascerà il Liverpool al termine della stagione. Nonostamte sia stato accostato a diversi top club europei, tra cui il Bayern Monaco e il Barcellona, il suo agente ha dichiarato che ...tuttosport

Liverpool ai piedi di Koumas e Danns: Klopp lascia in eredità anche giovani di talento: In FA Cup brillano in maniera accecante i giovani del Liverpool, che si gode i frutti del lavoro del tecnico Jurgen Klopp, che saluterà a fine.tuttomercatoweb