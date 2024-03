Katy Perry | cosa ha detto ad Annalisa | “Ci siamo parlate | sono una sua fan!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ha fatto il giro del web la foto diall’evento Billboard Women in Music che si è tenuto a Los Angeles due sere fa. La cantante di Sinceramente era lì per ritirare il premio Global Force Award in riconoscimento ai suoi successi musicali in Italia e subito dopo averlo ritirato è scesa dal palco e ha incontrato. Le due hanno un po’ parlato, come raccontato al Corriere della Sera. “una sua fan sfegatata e ho voluto farle i complimenti. Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi hache sul palco ho parlato molto bene in inglese“.non esclude neanche una carriera all’estero, dopotutto esiste già una versione demo di Sinceramente in lingua spagnola. “Ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: ...