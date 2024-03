Kate Middleton | la madre si sfoga con il fratello «Sta ricevendo le migliori cure del mondo»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Continua ad infittirsi il mistero sullo stato di salute di. La principessa ha subìto un’operazione all’addome, di cui non è mai stata rivelata la vera entità, e al momento starebbe vivendo un necessario periodo di convalescenza. Qualcosa, però, continua a non convincere: che tipo di operazione ha dovuto affrontare? C’è qualcosa di più...

Kate Middleton come sta? Tutto ciò che sappiamo sulla salute della principessa. Due mesi. Tanto è passato – o, quasi – da quando Kate Middleton è stata operata all’addome. Un intervento programmato avvenuto il 16 gennaio scorso e del ... (amica)

Kate Middleton dovrebbe tornare al lavoro dopo Pasqua ma a Buckingham Palace si rifiutano di confermare anche la sua partecipazione alla parata militare. E qualcuno parla di una possibile depressione della principessa. I suoi impegni a corte sono ancora sospesi. Kate Middleton , fotografata pochi giorni fa in auto con la madre a Windsor, non fa alcuno sforzo per mettere fine ... (iodonna)

“Non pensa...”. Così William evita le domande su Kate: Non è escluso che Kate Middleton si sia mostrata ai fotografi, che l’hanno immortalata in auto con la madre lo scorso 4 marzo, per tentare di arginare la marea che sta inondando i social di illazioni ...ilgiornale

Kate Middleton, il team di William risponde alle fake news sulla principessa: Kate Middleton, il team del principe William ha commentato le fake news sulla principessa affermando che lui non presta ...rumors

I giornali britannici e la “scomparsa” di Kate Middleton: La principessa non si vede in pubblico da Natale e il modo strano in cui se ne stanno occupando gli uffici stampa reali e i giornali britannici ha alimentato curiosità e complottismi ...ilpost