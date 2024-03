Kate Middleton come sta? Tutto ciò che sappiamo sulla salute della principessa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 8 marzo 2024) Due mesi. Tanto è passato – o, quasi – da quandota operata all’addome. Un intervento programmato avvenuto il 16 gennaio scorso e del quale èta data notizia solo il giorno seguente. Da allora, silenziompa. Nessuna novità, nessun aggiornamento da palazzo, eccezion fatta per un laconico «bene» pronunciato da un portavocefamiglia dei principi di Galles la settimana scorsa. Poi, qualche giorno fa, la sorpresa:ta avvita in auto con la madre, probabilmente tornando a casa dopo aver portato i figli a scuola. Un colpo al cuore per i sudditi, che hanno avuto, al ...