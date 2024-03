Kate e Camilla | speculazioni sul nuovo ruolo che potrebbero svolgere per la Corona

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sia la principessache la reginarivestire presto nuovi ruoli all’interno della monarchia di re Carlo. Secondo un insider, infatti, alle due donne il Sovrano potrebbe concedere un onore finora negato loro. La moglie del Sovrano e la futura regina, infatti, partecipano ogni anno a numerosi appuntamenti pubblici per conto della. Ma tra questi c’è un tipo di lavoro a cui non hanno mai avuto accesso. NéMiddleton, né la reginahanno avuto la possibilità di entrare in contatto con una specifica area di responsabilità dei Reali. Alcuni compiti, come l’assegnazione di una medaglia o del cavalierato, sono stati finora riservati ai membri della Famiglia Reale in linea di successione al trono. La possibilità, dunque, è preclusa a donne come ...