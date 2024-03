Kate | brutte notizie | la guarigione è più complessa del previsto “Ci vorrà tempo”

(Di venerdì 8 marzo 2024) La PrincipessaMiddleton sta affrontando un momento delicato dopo un intervento chirurgico all’addome subito lo scorso gennaio. Secondo una fonte citata dal The Sun, ciprima che possa tornare al 100% delle sue forze, con solo i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, in grado di sollevarle il morale. Questehanno alimentato numerose speculazioni e teorie cospiratorie sulla salute della Principessa, speculazioni che hanno visto un’impennata di recente a seguito di un misterioso cambio di programma riguardante la sua presenza al prossimo Trooping The Colour a giugno.Leggi anche: Gary Goldsmith, le dichiarazioni sulla salute della Principessa Le teorie sulla sua salute non hanno trovato tregua nemmeno dopo cheè stata vista in auto con sua madre vicino al Castello di ...

"Molto improbabile" : ritorno in pubblico di Kate Middleton - altre brutte voci. La principessa del Galles Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale la settimana scorsa. Non si sa che tipo di operazione abbia ... (liberoquotidiano)

Kate Middleton - brutte notizie. Gli inglesi ci speravano ma… niente da fare. Kate Middleton non sta bene, tanto da non farsi vedere in pubblico. Per questo, dopo l’operazione all’addome di un mese fa, la principessa del Galles rimane ... (thesocialpost)

L'amore non va in vacanza, Kate Winslet conferma:"L'accento inglese di Robert Downey Jr. al provino era brutto: La protagonista di The Regime - Il palazzo del potere ha confermato le frasi di Robert Downey Jr. della scorsa estate.movieplayer

L'amore non va in vacanza, Kate Winslet:"Si, ho bocciato il provino di Robert Downey Jr.": Kate Winslet ha confessato di aver respinto il provino di Robert Downey Jr. per la commedia romantica L'amore non va in vacanza.cinema.everyeye

Royal Family, al Grande Fratello Vip lo zio di Kate attacca Meghan: “Una spina nel fianco per tutti”: Sta mettendo in imbarazzo il palazzo la partecipazione al reality britannico da parte di Gary Goldsmith, “pecora nera” della famiglia con un passato di ...repubblica