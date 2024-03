Kate, brutte notizie: la guarigione è più complessa del previsto. “Ci vorrà tempo”: La Principessa Kate Middleton sta affrontando un momento delicato dopo un intervento chirurgico all'addome subito lo scorso gennaio. Secondo una fonte ...thesocialpost

L'amore non va in vacanza, Kate Winslet conferma:"L'accento inglese di Robert Downey Jr. al provino era brutto: La protagonista di The Regime - Il palazzo del potere ha confermato le frasi di Robert Downey Jr. della scorsa estate.movieplayer

L'amore non va in vacanza, Kate Winslet:"Si, ho bocciato il provino di Robert Downey Jr.": Kate Winslet ha confessato di aver respinto il provino di Robert Downey Jr. per la commedia romantica L'amore non va in vacanza.cinema.everyeye