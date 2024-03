Juventus | McKennie parzialmente in gruppo | prova a recuperare per l’Atalanta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Unain emergenza a centrocampo in vista del big match contro, ma quantomeno un suo elementoil recupero. E’ Weston, che oggi ha lavoratoine spera di poter riuscire ad entrare tra i convocati. Certo, invece, il forfait di Carlos Alcaraz e Adrien Rabiot, entrambi ai box. Sono in miglioramento le condizioni di De Sciglio, out dallo scorso maggio a causa di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, ma per rivederlo a disposizione servirà ancora qualche giorno. SportFace.

Juventus - novità su Rabiot e McKennie in vista dell'Atalanta : le ultime. Adrien Rabiot e Weston McKennie continuano ad allenarsi a parte e ad oggi rimangono un grande punto interrogativo per Massimiliano Allegri in... (calciomercato)

Juventus - corsa contro il tempo per McKennie. E il rinnovo sta arrivando. Si è fermato anche Carlos Alcaraz. E definire il centrocampo della Juventus in emergenza sembra un eufemismo. Se si giocasse ora contro ... (calciomercato)

Juventus - McKennie parzialmente in gruppo : la decisione di Allegri per l'Atalanta. Buone notizie dall'allenamento di oggi in casa Juve. Prosegue infatti il reinserimento di Weston McKennie nel gruppo dopo che il centrocampista... (calciomercato)

Calcio: Juve, McKennie tenta il recupero per l'Atalanta: (ANSA) - TORINO, 08 MAR - Weston McKennie prova il recupero per l'Atalanta dopo la lussazione alla spalla subita lo scorso 25 febbraio durante ...sport.tiscali

TJ - Allenamento terminato. McKennie e De Sciglio parzialmente in gruppo. Domani alle 14 parlerà Allegri: 13:38 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro l'Atalanta. McKennie e De Sciglio hanno lavorato parzialmente in gruppo. Quest'ultimo ...tuttojuve

Il centrocampista Usa si è allenato in parte con i compagni e dovrebbe esserci per la sfida di domenica con i nerazzurri: Il centrocampista Usa si è allenato in parte con i compagni e dovrebbe esserci per la sfida di domenica con i nerazzurri ...gazzetta