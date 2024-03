Juventus | l’11 marzo parte l’aumento di capitale Il prezzo delle nuove azioni è 1 | 582 euro

Prime pagine 11 febbraio : 'Inter padrona - mezza Roma. Ma la Juventus non ha paura'. Le Prime pagine dei giornali di oggi, domenica 11 febbraio , danno grande spazio alla vittoria dell'Inter in rimonta sul campo della Roma,... (Leggi)

Inter - ma chi è l’avversaria Scudetto? Juventus e Milan +9 e +11. L’ Inter sembra non avere più avversari in questo campionato. La squadra di Simone Inzaghi si gode un weekend in cui Juventus e Milan sbagliano e perdono ... (Leggi)

TENTAZIONE THIAGO MOTTA, OPPURE NO: E' ovvio,però, che i tifosi vorrebbero, in caso di partenza di Massimiliano Allegri, un altro profilo, che porta ad Antonio Conte, da capire, però se l'allenatore bianconero sarà o meno disponibile, ...tuttojuve

TUTTOSPORT - Mondiale per Club, neanche il vademecum della Fifa ha fermato ADL: Tuttosport si è soffermato sulla volontà di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, di fare ricorso per la partecipazione della Juventus al Mondiale per Club: "De Laurentiis non prende in consid ...napolimagazine

Juventus FC, fissati termini e condizioni aumento di capitale: 1 Diritto di Opzione. Le azioni Juventus saranno negoziate “cum diritto” fino all’8 marzo 2024 e inizieranno ad essere negoziate “ex diritto” a partire dall'11 marzo 2024, estremi inclusi. Al termine ...teleborsa