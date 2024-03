Juve Stabia-Taranto | il match si disputerà a porte chiuse

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà un “Menti” deserto a fare da teatro alla sfida in programma questo lunedì tracon il Benevento nella veste di spettatore interessato. A comunicarlo è stata la società pugliese attraverso una nota: “La societàFootball Club 1927 comunica che, per disposizioni delle autorità locali, la gara con la, in programma a Castellammare diil prossimo 11 marzo sarà disputata in assenza di spettatori”. Alla base del provvedimento ci sarebbero gli scontri avvenuti dopo il derby-Casertana perché i rapporti tra la tifoseria delle Vespe e quella delnon hanno mai destato preoccupazione. Attesa, in ogni caso, la comunicazione ...

