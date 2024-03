Julio Cesar | «Noi del Triplete speciali Meriti Inter? Del City…»

(Di venerdì 8 marzo 2024), ex portiere dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quella dele di quella attuale di Inzaghi, ex portiere dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quella dele di quella attuale di Inzaghi. Le sue dichiarazioni: PARAGONI – «Niente paragoni, noi eravamoed è ancora bello ritrovarsi e vestire il nerazzurro tutti insieme. La squadra di oggi ha caratteristiche diverse, ma è speciale a suo modo».– «Del City! Potrei citare Inzaghi che sta gestendo tutto in una maniera fantastica, ma molto di quello che stiamo vivendo è nato nella finale di Champions. Per tutti il Manchester City avrebbe dovuto stravincere e invece ha rischiato… L’eredità di ...

Inter - Julio Cesar sorpreso : 'Non me lo aspettavo da Sommer'. Julio Cesar promuove Yann Sommer. L'ex portiere brasiliano dell' Inter commenta alla Gazzetta dello Sport: "Sono onesto, non mi... (Leggi)

Julio Cesar: "L'Inter sa essere speciale: sì, potrà vincere la Champions": Con i guanti ancora alle mani, abbracciato come un koala al capitano Zanetti per festeggiare un successo: déjà vu per ogni interista e soprattutto per lui, Julio Cesar, custode dei sogni nerazzurri ...gazzetta

Julio Cesar: “Inter forte, può lottare per ogni obiettivo. Scudetto quasi fatto, ora a prendersi la Champions”: Julio Cesar, ex portiere dell’Inter e grande protagonista del triplete nerazzurro del 2010, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della compagine interista ora ...sportpaper

VIDEO – Inter Legends, ovazione postpartita in Georgia: Accoglienza per l’Inter e per le sue leggende in Georgia, dove è andata in scena la gara contro una selezione di leggende del calcio georgiano. A mostrarlo la grande ovazione pubblicata dai canali soc ...informazione