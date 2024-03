Jorit sospetta una «regia» dietro gli attacchi dopo il selfie con Putin | «Lui? Me lo immaginavo più freddo»

(Di venerdì 8 marzo 2024) «Credo che in Italia ci sia meno libertà di quello che si professa» si lamenta, lo street artist al centro delle polemichela sua partecipazione al Forum internazionale della gioventù a Sochi, con tanto dicon Vladimir. All’Ansa Ciro Cerullo se la prende la «maggioranza della stampa» che lo ha attaccato «appena si toccano i nervi del potere, la Nato, le industrie di armi e la politica estera guerrafondaia».su cui il 33enne napoletano: «Sembra quasi ci sia una». Già su Instagram,aveva provato a difendersi spiegando che la sua partecipazione all’evento in Russia era «coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni». Tutto per «diffondere un ...

Jorit risponde agli attacchi per la foto con Putin: "Lungi da me elogiarlo, ma la propaganda ci allontana dalla pace": Jorit: "Lungi da me elogiare Putin, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti".globalist

Jorit, "hanno imbrattato il mio murale a Ischia": Un tentativo di vandalizzazione di un murale di Jorit, al centro delle polemiche dopo la foto con Putin, è stato effettuato nella notte a Ischia. Lo denuncia all'Ansa lo stesso artista. (ANSA) ...ansa

Foto di Jorit con Putin, le reazioni: “utile idiota”, “propagandista”, “mercenario”...: Sdegno bipartisan per la foto dello street artist Jorit con Putin. Tanti lo invitano a trasferirsi in Russia, o a saggiare l’umanità di Putin provando a dipingere un murale con la Politkovskaja a Mosc ...finestresullarte.info