Jorit rompe il silenzio | “Nessun elogio a Putin | solo un messaggio di pace”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non un, ma un gesto per “re la propaganda” e “diffondere undi”, con l’invito ai politici europei a riprendere il dialogo con la Russia e fermare la guerra. Dopo il selfie con Vladimiral forum di Sochi,ilcon un post e una storia pubblicati sul suo profilo Instagram alle 7 di questa mattina, venerdì 8 marzo. Leggi anche: Lo street artistin ginocchio da: “Qui per dimostrare che sei umano…” Sotto la foto con il murale di Ornella Muti realizzato a Sochi, ecco ilpostato dello street artist: “Le foto del bacio di Meloni con Biden e Netanyahu dovrebbero far discutere quantomeno più della mia con ...