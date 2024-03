Jorit risponde alle polemiche | “Lungi da me elogiare Putin”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’artista napoletano, che si era fatto fotografare con il presidente Vladimiral World Youth Festival 2024 organizzato a Sochi in Russia, ha smentito di aver mai volutoil leader del Cremlino. “La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace”, ha scritto lo street artist, al secolo Ciro Cerullo, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “da me, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?”. Durante il World Youth Festival 2024, seduto tra il pubblico,aveva preso la parola per chiedere un selfie con: “Voglio ...