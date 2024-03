Jorit parla dopo il selfie con Putin: “Voglio la pace e farò altre iniziative in Russia. L’arte senza provocazione è sterile”: Intervista allo street artist napoletano dopo il faccia a faccia con Vladimir Putin e il selfie al festival dei Giovani: "Dobbiamo subito riaprire ...fanpage

Jorit: NON ELOGIO PUTIN: Jorit non ci sta. Il noto street artist napoletano risponde alle critiche ricevute per la sua visita in Russia, nella regione di Krasnodar, per inaugurare un gigantesco murales con il volto dell’attri ...9colonne

Jorit con Putin ha perso il contatto con la realtà e si paragona ai capi di Governo: Dopo il selfie chiesto a Putin per mostrare "l'umanità" del leader russo, l'artista è stato travolto dalle polemiche. Alle quali ha risposto alzando un altro polverone ...napolitoday