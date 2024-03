Jorit | non elogio Putin | ma ora dialogo

(Di venerdì 8 marzo 2024) 9.30 "La recente visita in Russia è coerente rispetto al percorso di militanza artistica che porto avanti da anni e, come le precedenti, ambisce a diffondere un messaggio di pace. Lungi da me elogiare, ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e e sempre su più fronti?". Così su Instagram lo street artist, dopo la foto conal Forum della Gioventù di Sochi."I politici europei devono immediatamente aprire uncon Mosca. Bisogna fermare la guerra, costruire ponti tra popoli,ora"

