Jorit denuncia dopo la foto con Putin | “Imbrattato il mio murale a Ischia” E sotto spunta la bandiera ucraina

Jorit, "hanno imbrattato il mio murale a Ischia": Un tentativo di vandalizzazione di un murale di Jorit, al centro delle polemiche dopo la foto con Putin, è stato effettuato nella notte a Ischia. Lo denuncia all'Ansa lo stesso artista. Ignoti hanno ...ansa

Jorit, imbrattato un suo murales a Ischia dopo il caso Putin: Un tentativo di vandalizzazione di un murale di Jorit, al centro delle polemiche dopo la foto con Putin, è stato effettuato nella notte a Ischia. Lo denuncia all'Ansa lo stesso ...ilmattino

Jorit, "lungi da me un elogio a Putin ma con la Russia occorre dialogare": Su Instagram lo street artist, criticato per una foto scattata assieme al leader del Cremlino, auspica una ripresa dei contatti diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina ...agi