Joe Biden attacca Donald Trump nel discorso sullo stato dell’Unione

"Sarà guerra" - il piano di Joe Biden per fermare Donald Trump. La campagna di Biden si appresta a spendere decine di milioni di dollari in pubblicità contro Trump . Basterà al presidente per conquistare un secondo mandato ... (Leggi)

"Vieni da noi" : Joe Biden - la "proposta indecente" a Nikki Haley. In inglese lo chiamerebbero uno smart ass. In italiano un paraculo. Dopo “vecchio”, “svampito”, e “inadatto” è il lato di sé che il presidente degli Stati ... (Leggi)

Trump contrattacca Biden: "Discorso rabbioso e pieno d'odio. Una vergogna per il nostro paese": Su Truth Social, Donald Trump non lesina critiche al discorso di Joe Biden, per la maggior parte incentrato ad attaccare il suo predecessore nonché prossimo sfidante per la Casa Bianca. Un discorso ...huffingtonpost

Joe Biden, il “ruggito” del vecchio leader: attacca Trump “pericolo per la democrazia” e rivendica i suoi successi: Joe Biden tira fuori gli artigli nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione: l’attacco a Trump “pericolo per la democrazia” ...unita

Biden nel discorso sullo stato dell’Unione: «La democrazia è a rischio»: Il 7 marzo Joe Biden ha tenuto l'atteso discorso sullo stato dell'Unione, parlando di immigrazione, Medio Oriente, Ucraina e difesa della democrazia.lettera43