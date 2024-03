Jesi | ubriaco e senza patente finisce con l' auto nel cancello di una casa | 57enne nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Ancona), 8 marzo 2024 - Settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri della compagnia di. Il bilancio è di cinque persone denunciate in stato di libertà e di 3 persone segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale. I arabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato undomenica notte, mentre percorreva via San Marcello alla guida della suane ha perso il controllo finendo contro ildi un’abitazione privata. L’uomo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale dia seguito delle lievi lesioni riportate. Gli accertamenti ematici, il cui esito è stato reso noto ieri, hanno consentito di stabilire che erain stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, con un tasso alcolemico rilevato superiore ai 2 ...